L'Est de la France sous la neige : le point sur la situation

On a l'impression qu'il ne neige pas à Behlenheim (Bas-Rhin). Mais au fur et à mesure du passage des voitures, il est évident que les flocons tombent inlassablement. Sur place, la route départementale a vu le passage de deux saleuses-déneigeuses, sans résultat. D'ailleurs, le réseau secondaire est extrêmement glissant et difficilement praticable. Les températures attendues dans la nuit et dans 24 heures sont de l'ordre de -9 à -11 °C. A noter qu'il ne s'agit pas de froid ressenti, mais de températures réelles. Un temps idéal pour rester au chaud à la maison, et pourquoi pas, pour privilégier le télétravail.