L'Estérel à mobylette

Elle a fière allure cette bande de copains à mobylette. Mais avant de pouvoir ainsi se balader le long des routes sinueuses de l’Estérel, savoir pédaler quand il le faut et s’adapter à tous les terrains, il a fallu apprendre à dompter la machine. Très vite, l’équipée sauvage trouve ses marques ou les retrouve. Certains avaient des mobylettes il y a quelques années maintenant. Au fil du chemin tout fait rejaillir des souvenirs, les vibrations, le vrombissement du moteur deux temps ou même le doux parfum des deux-roues. Avec une vitesse de pointe de 45 kilomètres à l'heure, les aventuriers d’un jour se donnent le temps. Le temps de rouler avec leurs amis, surtout le temps d’admirer les roches rouges qui plongent dans le bleu de la Méditerranée. Découvrir le massif de l’Estérel, c’est faire un voyage très dépaysant en ne s'éloignant que de quelques kilomètres de la Côte d’Azur. La nature ici est aride, sauvage. Les pistes caillouteuses mènent à des rencontres insolites et à de petits imprévus. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard