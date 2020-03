L'Établissement français du sang lance un appel au don

Depuis le début du confinement, les dons de sang ont chuté de 40%. Pourtant, les besoins sont plus que jamais importants face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Pour pallier cette baisse, l'Établissement français du sang (EFS) lance un appel au don. Ce vendredi matin à Lille, nombreux sont les gens qui ont répondu à l'appel. La Maison du don de Lille a mis en place une organisation pour gérer l'afflux de donneurs.