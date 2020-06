L'Établissement français du sang lance un appel aux dons

Ralentie pendant le confinement, la collecte de sang n'a jamais cessé. Mais jusqu'à 20% des collectes mobiles ont dû être annulées. En raison de la baisse de ses réserves, l'Établissement français du sang fait appel une nouvelle fois à la générosité des donateurs. À l'hôpital, les opérations nécessitant des transfusions sanguines ont quasiment repris leur rythme habituel. Et chaque année dans le pays, les dons de sang permettent de guérir un million de malades.