L’État met en vente un étang de Loire-Atlantique sur Le Bon Coin

C’est le coin de tranquillité du village, le rendez-vous de ses habitants avec la nature sauvage. Mais l’étang de Bouzaire, propriété de l’État depuis près de 34 ans, est désormais à vendre. Un crève-cœur pour ceux qui en profitent depuis des générations. "Ça fait partie de notre patrimoine. On vient souvent avec les enfants s’y promener (...) On voudrait que ça continue comme ça l’était", confie une mère de famille. Il y a deux semaines, l’étang est mis en vente sur un site d’annonces en ligne. Prix affiché : zéro euro. Il reviendra aux plus offrants. Alors, les associations locales de défense de l’environnement montent au créneau, car la biodiversité de ce plan d’eau de 4 000 mètres carrés est riche. Il abrite notamment des loutres, une espèce protégée. Les propositions d’achat seront closes le 10 novembre, alors le temps presse. Ce jeudi soir, habitants et associations organisent une réunion publique en espérant collecter des fonds et acquérir, eux-mêmes, l’étang du village.