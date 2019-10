L'été continue dans l'Aude

Alors que l'automne est arrivé le 23 septembre 2019, à Gruissan dans l'Aude, l'été se poursuit. Il fait beau et les températures sont très douces. Au marché, c'est en sandales que l'on échange ses recettes de pot-au-feu. Sur les étals, les fraises côtoient les cèpes et les nectarines laissent juste leur place aux clémentines. Sur les terrasses des cafés, l'été indien n'est plus un mythe mais bien une réalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.