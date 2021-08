L’été de retour à Amboise

C’est l’invité du jour le plus apprécié. Le soleil accompagne les campeurs dès le réveil. L’été s’installe enfin en Touraine. Pour Marie-Jeanne, c’est une heureuse surprise après huit jours de randonnée sur la Loire à vélo. "Le voyage a été fait sous la pluie, sous les nuages, dans le gris... Mais là, bon, on est content parce qu’il y a du ciel bleu en se levant", affirme-t-elle. Avec 24 °C à dix heures, Amboise retrouve ses couleurs estivales. Au pied du château, l’affluence touristique est prometteuse. Et avec le soleil, les parasols font leur grand retour. "On a besoin de ça. Avec toutes les contraintes qu’on a en ce moment, ça fait du bien au moral", explique une serveuse. Pas de terrasse au programme pour Guillaume et ses amis, mais un pique-nique sur une île de Loire. La météo s’annonce idéale pour poursuivre leur voyage de cinq jours en canoë. Au programme de la journée : 31 km portés par les courants du fleuve royal. C’est l’un des plaisirs de l’été en Val de Loire.