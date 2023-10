L'été en automne, les touristes à la fête

La promenade de la plage est encore bondée au mois d'octobre. L'image est plutôt rare sur le bassin d'Arcachon. "Il y a du monde tous les jours, le week-end, un peu plus... Et beaucoup d'étrangers", affirme un restaurateur. Avec les températures élevés, encore 26°C attendu cet après-midi, la fréquentation sur le littoral reste estivale surtout les week-ends. Et les professionnels manquent de bras. Des saisonniers, nous en avons trouvé ce vendredi matin, mais ils sont à leur tour en vacances. Les balades en bateau entre Arcachon et le Cap Ferret (Gironde), il y en a encore tous les jours. C’est une belle arrière saison qui profite aux professionnels du tourisme. Grégoire Faure, gère six boutiques de location de vélos, et son chiffre d'affaires explose. "15% d'augmentation par rapport à l'année dernière", dit-il. Mais pour les habitués, ces conditions climatiques exceptionnelles sont inquiétantes. Et ce week-end devrait encore être chargé sur le littoral avec 29°C attendu ce samedi, et 31°C à dimanche. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux