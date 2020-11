L'été indien à Saint-Jean-de-Luz

Ce mercredi matin sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), les promeneurs profitent des premières lueurs du soleil. Avec une vingtaine de degrés au thermomètre, c'est exceptionnel pour un mois de novembre. Un climat idéal pour apprécier la vue, mais toujours en gardant un œil sur la montre. Les plus chanceux, eux, s'aventurent sur le sable. Et tous le promettent : ils habitent bien à moins d'un kilomètre. Une promenade qui donne le moral en ce temps de confinement, et même les pêcheurs ont aussi le sourire. Pour eux, c'est la condition idéale pour pêcher la sole. Sur la place, le sapin prend place sous des températures printanières. Il est impossible de profiter du soleil en terrasse, mais certains ont trouvé la parade avec un café à emporter, sans oublier le gâteau basque. Il va faire doux toute la journée sur la côte basque. Jusqu'à 22 °C sont attendus dans l'après-midi.