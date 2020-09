L'été joue les prolongations sur les marchés du Gers

Dans le Gers, 34° C sont attendus cet après-midi. À Vic-Fezensac, les derniers touristes apprécient et profitent du beau temps avec port du chapeau obligatoire. Cette commune a bien l'intention de retenir l'été et cela se voit sur les étals des marchés : menu fraîcheur, légumes colorés et melons. Si pour certains Gersois, le bonheur est dans leur pré, pour d'autres, il est dans la vigne, grâce à un cocktail gascon composé d'Armagnac et de vin blanc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.