L'été qui n'en finit plus !

Ce jeudi matin, il faisait 21 degrés. À Trets, ce n’est plus l’été indien, c’est l’été tout court. À quelques jours de la Toussaint, les Provençaux ont envie de passer à autre chose. "On se sent fatigué de cette chaleur. Je pense qu’un petit coup de froid va nous mettre un petit peu dans les rails", confie cette habitante. Il a fait plus de 28 degrés cette semaine dans cette petite ville des Bouches-du-Rhône. Alors les Tretsois continuent de vivre comme en été tout en s’interrogeant sur cette météo déstabilisante. "C’est sûr que la pluie, elle manque", rapporte cet homme. Dans ce salon de coiffure, Valérie est contente de ne pas encore avoir rallumé le chauffage. Mais elle a également hâte de changer sa garde-robe pour retrouver une ambiance plus automnale. "J’ai vraiment envie de tomber dans les températures normales et de saison", affirme-t-elle. Il faut encore attendre quelques jours. Une baisse des températures et de la pluie sont attendues la semaine prochaine. En Provence, l'automne est en chemin. TF1 | Reportage P. Lefrançois, A. Chomy