L'étonnant championnat du monde de boules carrées

Par définition, une boule n’est pas un carré, sauf dans le Haut-de-Cagnes (Alpes-Maritimes). Dans la commune, la boule carrée est, depuis plus de quarante ans, le sport national. Le jeu se joue donc dans la pente à 15% d’une ruelle qui s’anime chaque été, lors du très sérieux championnat du monde. C’est à chaque fois un succès. Cette année, il y a plus de cent participants et autant de spectateurs. Ils sont curieux d’en savoir un peu plus sur la technique. Tout a commencé un jour de 1980, lorsque les boulistes cagnois découvrent avec fureur que leur terrain plat est transformé en parking. Stéphane Palmi, président du Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes, raconte qu'un membre du bureau du Cercle en question a dit ne pas vouloir descendre dans Cagnes pour jouer aux boules, et a décidé d’en jouer dans les ruelles en inventant des boules carrées. Le jeu est accessible à tout le monde. Il faut s’entraîner pour dompter ces boules qui ne tournent pas rond, mais qui donnent à ce jeu tout son charme. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard