L’étonnant championnat du monde de Mourra

Les montagnes tremblent, si bien que ces éclats de voix traversent les frontières. Comme une chorégraphie, la Mourra est un combat à haute intensité. "À la fin de la journée, on a plus de voix, car l'énergie redescend (...) c'est super, c'est convivial", affirme une participante. Pour l'un des jeux les plus vieux de l'humanité, vous n'aurez besoin que de vos mains et de la parole. "On se met à deux joueurs, l'un en face de l'autre. On avance chacun des doigts en même temps et on annonce en même temps un chiffre. Et pour gagner, il faut que l'addition des deux mains fasse ce qui est annoncé par la personne", nous explique un organisateur. C'est une tradition et presque une religion autour de la Méditerranée et dans les Alpes. Ce week-end à Bessans, les championnats du monde ont réuni 138 joueurs. "Ça fait partie de notre vie et de notre culture", nous rapporte un autre participant. Ce spectacle, ils n'hésitent pas à le partager avec le public. Qu'importe la génération, la nationalité, ce sont des amis avant tout. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand