L’étonnant phénomène de la neige industrielle

Cette étrange neige, tombée sur de tout-petits périmètres, une ville ou quelques quartiers, vous avez été nombreux à la voir et parfois la filmer ces derniers jours. Un peu partout dans le pays, à Castres, sur l'autoroute lyonnaise ou à Bouguenais (Loire-Atlantique), tout le monde a été surpris. Il y avait de quoi s'étonner puisque la ville a été drapée de blanc, mais seulement sur une petite zone. "Je n'étais pas certain que ce soit de la neige, mais je n'en sais pas plus", confie un habitant. Il s'agit en fait de neige dite industrielle. Elle se forme en dessous de -2 °C, lorsqu'un nuage bas et chargé en eau passe au-dessus d'une zone qui émet une forte pollution. L'eau va se fixer sur les particules et avec le froid, se changer en neige. Elle tombe ensuite autour du site pollué. Le phénomène est fréquent en hiver, mais il est impossible à anticiper pour les météorologues. Pas d'inquiétude toutefois. Cette neige, bien que différente au toucher, n'est pas plus dangereuse que la pollution habituellement contenue dans l'air. TF1 | Reportage M. Guiheux, S. Rolland