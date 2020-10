L’étonnant pont Colbert de Dieppe vient d'être classé aux Monuments historiques

A Dieppe (Seine-Maritime), le pont Colbert est l'un des symboles de la ville auquel les habitants sont très attachés. Créé en 1889, il demeure l'un des rares ponts tournants encore en service. Après dix ans de bataille, il est finalement classé aux Monuments historiques. Aujourd'hui encore, voir l'ouverture de ce monument de 800 tonnes est un véritable spectacle. Les manœuvres, elles, sont toujours réalisées à la main et se transmettent de génération en génération. Par ailleurs, il est impossible de partir de Dieppe sans avoir vu ce pont qui intéresse même les touristes. Du haut de ses 130 ans, il fait partie du patrimoine et tout le monde à Dieppe a ses souvenirs avec lui. Avec ce classement aux Monuments historiques, le pont Colbert devrait encore un peu plus écrire l'histoire de la ville et de ses habitants.