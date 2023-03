L'étonnante collection sans fausse note

En pleine campagne agenaise, dans un grenier, il y a un trésor exceptionnel. Christian Moulié veille sur ce joyau du patrimoine français, une pépite méconnue entreposée selon des moyens de fortune. "Dans ces cartons, il y a, à peu près, un peu plus de 50 000 partitions de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1920", confie-t-il. Ce chanteur d'opéra les rassemble depuis 20 ans. On y trouve des partitions originales célèbres comme "Mon amant de St Jean", "Ramona", "Clopin-clopant" ou encore des comptines pour enfants plus que centenaires. À l'origine de sa collection, un flot d'émotions lors d'un concert de chant paysan. La force de toutes ces chansons témoignait d'une histoire sociale et d'une irrévérence inimaginable aujourd'hui. Parfois, Christian Moulié et son pianiste s'amusent à les déchiffrer au piano. C'est un instrument clé dès 1850. Certains titres ont inspiré nos contemporains. Michel Polnareff a utilisé deux chansons du XIXe siècle pour l'un de ses succès. C'est une richesse patrimoniale qu'il tente de faire connaître à travers des expositions et des concerts. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, M. Simon