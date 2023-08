L'étonnante course dans la boue

Totalement bloquée dans 50 centimètres de boue, cette BMW n'ira pas plus loin, il faut même employer les grands moyens pour la sortir d'affaire. Mais elle y retournera, comme les 150 pilotes de la course dans la boue de Saint-Maurice-sur-Moselle. Leur objectif, traverser le plus rapidement une piscine boueuse de 80 mètres de long ou au moins arriver le plus loin possible. Dans sa vieille 205, Alyson a juste changé les pneus et supprimé tout le superflu à l'intérieur. Son objectif est au moins de passer la fosse. Mais cette dernière fut bien trop boueuse et Alison est restée bloquer à 70 mètres. Pour d'autres, cela paraît beaucoup plus facile. C'est le cas de Marlène, qui réussit l'épreuve en moins de sept secondes. Mais il faut dire que cette restauratrice de métier a ajouté un deuxième moteur dans son coffre. La récompense pour ces amateurs, c'est aussi la reconnaissance du public. Les motards, plus légers, sont les plus rapides. Mais leurs chutes sont effectivement plus impressionnantes. Heureusement, la boue amortit les chocs. Et comme nous sommes dans les Vosges, même les motoneiges ont droit à leur tour de piste. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux