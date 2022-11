L'étonnante histoire du secrétariat du père Noël

Il est un exercice que les enfants maîtrisent parfaitement en cette période de l'année, la lettre au père Noël. Ils connaissent une formule et surtout l'adresse à mentionner. Dans les années 50, la tâche était plus ardue. Si les enfants avaient déjà des idées précises, ils avaient du mal à joindre le père Noël. Père Noël au ciel ou monsieur Noël au paradis n'étaient pas des adresses valables. Le musée de la poste a conservé des spécimens égarés. En Normandie, quelques enfants ont échappé à la malédiction du rebut. À Veules-les-Roses (Seine-Maritime), après la guerre, une receveuse des postes n'eut pas le cœur à classer le courrier. Magdeleine Homo se mit à répondre aux enfants au nom du père Noël. Elle avait une complice, la factrice. Juliette Leboucher espionnait les enfants et Magdeleine personnifiait les réponses, mais les deux femmes furent bientôt débordées. Les lettres furent tellement nombreuses que le ministre des P.T.T., Jacques Marette, fut saisi. Il décide en 1962 de créer le secrétariat du père Noël. Depuis 60 ans, ils réceptionnent consciencieusement les courriers. Aujourd'hui, 1,5 million d'enfants confiants savent qu'ils recevront une réponse du père Noël. TF1 | Reportage S. de Vaissière, J.Y. Chamblay, L. Delsol