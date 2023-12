L'étonnante parade des tracteurs

L'image est exceptionnelle, 19 tracteurs et quatre ensileuses parés de lumière défilent dans un tintamarre de klaxonne. Dans ce petit bourg d'habitude bien calme, la foule se presse pour les admirer. Le cortège traverse quatre communes sur une quinzaine de kilomètres, avec à chaque fois beaucoup de monde sur le bord des routes. Les agriculteurs rivalisent d'inventivité entre les costumes, les décorations des remorques et même les manèges. C'est la quatrième édition de ce défilé de Noël né pendant le Covid, en 2020. L'organisation est rodée même s'il y a parfois encore quelques couacs. Au bout de deux heures de parade, les tracteurs arrivent à Calan (Morbihan), l'ultime étape de leur parcours. Beaucoup de travail en amont, nous avions rencontré les agriculteurs à une semaine du jour J dans les starting-blocks. Leur objectif est simple, "montrer aux gens que l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas que de salir les routes ou de manifester". Ils sont aussi "capables de faire plaisir aux gens". TF1 | Reportage T. Lagoutte, C. Ebrel, R. Cann