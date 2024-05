L'étonnante seconde vie de nos matelas

Dorothée cherche à se débarrasser de son vieux matelas, mais pas n’importe comment. Il y a quelques années, il aurait terminé dans une décharge, ou pire, enfoui dans le sol. Aujourd’hui, cette cliente l’apporte dans un magasin qui le lui récupère gratuitement. Plus personne ne dormira sur ces matelas usagers. Leur seconde vie commence dans cet entrepôt de Secondly. À peine arrivés, les matelas sont éventrés pour en extraire des matières premières. Chaque jour, 1 500 matelas sont démantelés sur des chaînes. Ressorts, laines, cotons… rien n’est perdu. Chaque composant est trié pour être recyclé. Puis chaque matière emprunte un chemin différent. Nous avons suivi celui de la mousse polyuréthane, le cœur du matelas. Ces plaques jaunes voyagent vers un second site pour y être transformées. Ces flocons, mélangés à des fibres de polyester chauffées, donnent naissance à cette fine plaque noire de quelques centimètres d’épaisseur. Elle termine sa course dans cette usine de pièces automobiles, ultime étape du recyclage. Et voici le produit final : un tablier insonorisant qui trouve sa place entre le moteur et l’habitacle de cette voiture. Le matelas de départ a disparu, mais l’on retrouve un peu de son confort sur la route. TF1 | Reportage T. Chartier, M. Debut, Q. Reytinas