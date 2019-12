Lettre au père Noël : les enfants s'appliquent pour voir leurs vœux s'exaucer

Qui dit Noël, dit également cadeau. Sur ce sujet, les enfants sont rois. Ces derniers adoptent plusieurs stratégies en écrivant leur lettre au père Noël. Ils s'assurent d'être le plus précis possible, de faire plusieurs demandes pour recevoir assez, de ne pas sous-estimer leur interlocuteur et d'être irréprochables sur l'orthographe. Mais ils savent également que la magie ne s'opère qu'à une condition : être sage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.