Lettres au père Noël : ce qu'elles disent de notre époque

Il vient d'ouvrir son premier courrier, le père Noël a du pain sur la planche. Mais pour l'aider, il peut compter sur le travail acharné des lutins de son secrétariat. Il attend plus d'un million de lettres, et déjà, on peut deviner les tendances cette année. C'est peu dire que ces lettres ont beaucoup évolué avec le temps. Plusieurs commandes que nous avons pu voir sont ambitieuses... un peu trop peut-être. Dans les années 70, les commandes étaient plus modestes, ce qui n'empêchait pas les enfants de s'appliquer. Place ensuite au style années 80, le découpage de catalogues. Tradition qui se prolonge jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle mode, celle des listes transmises par téléphone. Le père Noël avait une ligne directe. Rappelez-vous, il s'était même lancé dans le digital. Un vieil homme ultra-connecté. Mais aujourd'hui, retour aux fondamentaux avec le petit Léandre. Une écriture de médecin, mais une créativité d'artiste. En 2023, les lettres, et même les enveloppes, sont de petites œuvres d'art prêtes à être postées sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage D. De Araujo, Y. Chambon, N. Forestier