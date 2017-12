Les lettres au Père Noël ont évolué au fil des années

Au fil des années, les cadeaux demandés au père Noël ont changé. En 1965, les enfants demandaient des présents basiques. Concernant l'adresse, elle varie d'un gamin à un autre, mais la lettre arrive toujours à destination. Aujourd'hui, plus d'un million d'enfants lui écrivent chaque année. Certains lui envoient leurs souhaits par courrier électronique, car papa Noël s'est aussi mis aux nouvelles technologies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.