Leur jour le plus long

Ce qui s’est passé dans ce petit village de Normandie est rare, impossible à prévoir. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 177 parachutistes américains atterrissent dans les marais par erreur. Graignes n’est pas leur destination. Ils doivent donc se mettre à l’abri au plus vite et frappent à la porte de la famille de Marthe His. Elle a alors douze ans. Les 120 soldats se retrouvent cachés dans une grange, juste à côté, pendant une dizaine de jours. Le dimanche suivant, Marthe se rend à l’église, mais la messe est brutalement interrompue par une voisine qui entre en panique. Dehors, les coups de feux s’intensifient entre les troupes alliées et les Allemands, qui comptent bien reprendre le bourg. Plusieurs dizaines d’habitants sont pris en étau, bloqués dans l’église toute la journée. Pour survivre, Marthe et sa sœur décident pourtant de sortir. Elles se mettent à courir et parviennent à rentrer chez elles. L’église, elle, est en grande partie détruite. Les derniers occupants, qui n’ont pas pu fuir, sont tués. Dans les jours qui suivent, c’est l’opération Overlord, la bataille de Normandie. Voilà que 80 ans plus tard, un lien fort unit toujours certaines de ces familles à ces jeunes venus d’Amérique. Ils ont incarné pour ces habitants un espoir tombé du ciel. La promesse si grande, tant espérée, de redevenir libres. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Hequette, V. Brossard