Leur nouvelle vie en Haute-Savoie

Anna et Pasico ne lâchent pas leur téléphone. Le seul lien qui les raccroche à la vie d'avant. "Je suis ici en sécurité et ma mère ne l'est pas... c'est la vie". Elles ont entre 17 et 37 ans. Ces neuf basketteuses ukrainiennes évoluent à un niveau international. Elles ont fui la guerre la semaine dernière et sont accueillies dans ce chalet en Haute-Savoie. L'une d'elles témoigne : "Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer en Ukraine. J'ai besoin de recommencer ma vie, de reprendre tout à zéro". Pour les aider, Betina, la propriétaire du gîte, a répondu à un appel lancé par Carmelo D'Agostino sur les réseaux sociaux. Et selon elle, elle s'est engagée non pas pour une semaine ou un mois, mais pour le temps qu'il faut. Carmelo, de son côté, se dit prêt à les embaucher dans sa pizzeria. Une proposition qui intéresse ces jeunes femmes, mais elles veulent surtout devenir des basketteuses professionnelles. Ce soir-là, les Ukrainiennes s'entraînent avec les filles du club de Cluses. L'occasion de montrer que le sport, c'est un seul et même langage. Une nouvelle maison à 2 000 kilomètres de l'Ukraine. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand