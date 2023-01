Leur voisin fait des travaux, ils perdent leur maison

Carole Boet et Thierry Gautier ne reviennent que trop rarement sur les lieux… trop dur à supporter. À Pecquencourt (Nord), le couple avait une maison qu’ils avaient achetée et rénovée. Menacés d’effondrement, ils ont dû la détruire. Ils doivent aujourd’hui payer 42 000 euros d’opération. Ils ont tout perdu. Pour trouver l’origine de la destruction, il faut regarder sur le terrain d’à côté. Un homme avait lancé des travaux pour construire une maison. Il a creusé un trou profond, impactant ainsi les fondations de la maison. Il a été condamné à les indemniser à hauteur de 350 000 euros, mais il s’est déclaré insolvable. Depuis, le dialogue est rompu. Le couple ne peut pas non plus toucher l’argent de leur assurance, car elle ne garantit pas ce type de dommage. Les problèmes s’accumulent. Le maire demande désormais les 42 000 euros avancés pour la démolition de la maison, impensable pour le couple. Alors, il a lancé une pétition pour reporter le remboursement, le temps de trouver une solution. Le maire est conscient de leurs difficultés, mais selon lui, il est impossible de suspendre le remboursement. Le seuil des 200 signatures a été atteint. Une délibération pourrait être inscrite au programme de la prochaine réunion municipale. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire