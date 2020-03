L'Europe au cœur de l'épidémie de coronavirus

En Europe, on compte actuellement plus de 15 000 cas de contamination au coronavirus et 528 décès. La France, l'Italie, l'Espagne sont les plus touchées. Jusqu'ici, les réactions et les mesures prises pour lutter contre le virus diffèrent d'un pays à l'autre. Aucune coordination n'a encore été mise en place. Mais à travers cette crise sanitaire, le vrai danger est la peur. Elle s'est répandue plus vite et de manière plus virulente que le virus lui-même.