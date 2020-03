L'évacuation des patients de l’hôpital de Mulhouse vers d’autres hôpitaux débute

Depuis quelques jours, avec l'afflux de personnes contaminées, le service de réanimation de Mulhouse est saturé. L'armée est appelée en renfort dans le Haut-Rhin pour soulager le personnel soignant à bout de force. Un avion sanitaire est arrivé à Mulhouse ce mercredi pour assurer le transfert de six patients atteints du coronavirus vers Toulon. Il s'agit d'une possibilité pour les établissements hospitaliers de libérer des lits et faire de la place aux patients qui continuent d'arriver.