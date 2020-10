L'évacuation des sinistrés se poursuit dans les Alpes-Maritimes

Plus de 600 pompiers restent mobilisés dans les Alpes-Maritimes face aux dégâts de la tempête Alex. Ils ont fait un travail gigantesque depuis cinq jours, mais doivent encore évacuer des gens toujours coupés du monde. Entre Fontan et Breil-sur-Roya, des dizaines de personnes bloquées sur les hauteurs sont soulagées dans la perspective de dormir au chaud cette nuit. Les autres devront encore attendre leur tour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.