Levée de la grève SNCF : un vendredi compliqué, le week-end sauvé

Ils craignaient de ne pas pouvoir prendre leur train pour rentrer à Lyon. Alors, Michèle et Alain ont pris les devants. Ces voyageurs pourront bien prendre leur TGV, mais la grève annoncée puis levée a du mal à passer : "finalement, on n'a plus confiance à la SNCF". Les syndicats ont suspendu leur appel à la grève trop tardivement pour pouvoir rétablir un trafic normal sur l'axe Sud-Est. Par conséquent, un train sur deux circule ce vendredi en direction de Lyon, Marseille ou encore Nice. Un coup dur pour les voyageurs alors que les vacances scolaires commencent ce soir. "Je trouve ça scandaleux", "pour l'image des cheminots, ce n'est pas terrible", se désolent-ils. En tout, 50 000 voyageurs sont privés de train aujourd'hui. Pour les dédommager, la SNCF remboursera leurs billets à 100% et offrira un bon d'achat de la même valeur. Samedi et dimanche, le trafic devrait être quasi-normal sur l'axe Sud-Est. Partout ailleurs, bonne nouvelle : 100% des trains seront assurés durant tout le week-end. TF1 | Reportage J. Roux, A. Mayer, G. Aguerre