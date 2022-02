Levée des restrictions : les buvettes de retour dans les stades

Jeudi soir, il y avait match à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). En tout, 3 000 personnes ont rejoint le stade pour soutenir l'équipe de handball. Tout le monde a le sourire, la soirée s'annonce bonne, surtout que la buvette est de nouveau ouverte. Depuis janvier, l'interdiction à consommer debout et les jauges réduites ont contraint les stades à fermer leur buvette. Mais les restrictions ont été levées cette semaine. Les supporters sont ravis de retrouver ce lieu de convivialité. Une fois ravitaillé, le match peut enfin commencer. Et les supporters ont de l'énergie à revendre. À la mi-temps, les buvettes en haut des tribunes sont prises d'assaut. Les Bretons retrouvent leur incontournable galette saucisse. Pour le club aussi, la réouverture des buvettes est une bonne nouvelle, car les recettes constituent une partie importante du budget. Selon son représentant, cela va tourner autour de 7 000 euros sur un match comme celui-ci et sur une saison, ce n'est pas loin de 100 000 euros. Une chose est sûre : cette soirée match fait des heureux. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann