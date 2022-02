Levée des restrictions sanitaires : premier café au comptoir… et bientôt sans masque ?

C'est toujours un plaisir, un geste simple, un petit bonheur qui redonne le sourire. Ce mercredi matin, dans un café du centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne), les habitués renouent avec un rituel qui leur avait tant manqué : le petit café du matin au comptoir. Françoise Lestrade, gérante du café "Unic-bar", nous affirme que les clients du matin étaient très malheureux de ne pas pouvoir boire leur boisson au comptoir. Ils prenaient leurs petites tasses de café, ils allaient s'asseoir. On aurait dit qu'ils étaient punis. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le ministre de la Santé a annoncé ce matin un probable assouplissement du protocole sanitaire dans les prochaines semaines. Si la circulation du virus est très faible, fin du masque obligatoire pour tous à l'intérieur dès mi-mars. Bonne nouvelle aussi pour les cafetiers et les restaurateurs qui ont hâte de retrouver des clients heureux. Romain Brard, restaurateur "Le Genty Magre", nous révèle que "ça va un peu faciliter la vie de tout le monde, car les clients étaient stressés et il fallait leur expliquer à chaque fois comment ça marchait".. Les clients reviendront avec le sourire de la liberté retrouvé. Cela donnerait presque envie de trinquer. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas