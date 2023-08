L'éventail, un accessoire dans le vent

Cela devient le geste le plus tendance de l'été. Tout est dans la souplesse du mouvement. L'éventail signe son grand retour. En pleine période de canicule, c'est désormais pour Lilla un incontournable. Ce mercredi, en milieu de matinée, le thermomètre affiche déjà 32 °C à Lyon (Rhône). Pour éviter de suffoquer, les jeunes filles ou garçons se sont tous emparés de l'éventail. Cet objet est également omniprésent dans le métro. Il procure ce petit sentiment de fraîcheur qui fait cruellement défaut, car certaines lignes ne sont même pas climatisées. L'usage de l'éventail remonte à l'Antiquité et notamment en Égypte. Mais c'est au Japon qu'apparaît l'éventail plié. Dans l'Hexagone, au temps des courtisanes, l'objet devient un outil de séduction avant de disparaître au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, il s'impose à nouveau comme un accessoire à la mode. Avec des couleurs vives et des motifs originaux, ces deux créateurs ont décidé de dépoussiérer l'image de l'éventail et le succès est au rendez-vous. En un an, leur entreprise a doublé ses ventes. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi