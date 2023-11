Levez la tête, vous n'avez pas tout vu !

Il faut d'abord lever les yeux sinon aucune chance de la découvrir. Au dernier étage d'un immeuble, la statue est peu connue, même des Strasbourgeois. Qu'elles nous surveillent ou non, les statues sont bien davantage que des accessoires de décoration. Elles en disent long sur une époque, elles ont leur histoire et elles peuvent nous la conter pour peu qu'on s'y intéresse. Autrefois "pont de la Forêt-Noire", aujourd'hui "pont Kennedy", on l'appelle simplement le "pont des quatre hommes". En 1904, lorsque ces géants sont installés, l'Alsace est allemande. Ces statues monumentales vous paraissent kitsches, à l'époque, elles sont révolutionnaires. Le toit de la Bibliothèque nationale et universitaire est l'un des endroits préférés d'Olivier Hannauer, le photographe. Au sommet, deux statues. Depuis 1988, la Neustadt est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre chien et loup, les lumières magnifient l'espace. En matière de statues, la cathédrale n'est pas en reste. C'est surprenant, mais personne ne sait combien il y en a précisément, au moins 5 000. L'histoire du Christ est partout. Ici pas d'alphabet, l'histoire se raconte au burin sur du grès rose. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings