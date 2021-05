L'ex-papeterie d’Arjowiggins dans la Sarthe va fabriquer des gants chirurgicaux

Ce ne seront plus des cahiers qui en sortiront, mais des gants chirurgicaux. À la place de la papeterie Arjowiggins sera installée une usine de produits médicaux dès 2022. Un espoir pour ses anciens salariés : "si ça repart, ça va faire plaisir à tout le monde". Cette nouvelle promet 300 emplois à terme et il faut dire que cela réjouit les habitants de Bessé-sur-Braye (Sarthe). Trois sites français étaient en concurrence, mais la Sarthe et ses infrastructures ont convaincu les investisseurs. Et les commerçants comme Céline Gauthier espèrent un renouveau dans la région : "ça va donner de la vie". Dolorès Bourgouin, boulangère, est également du même avis, car après la fermeture du site en 2019, elle a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Les gants médicaux sont aujourd'hui principalement produits en Asie, Bessé serait le deuxième site européen à les fabriquer. À ce jour, notre système de santé en consomme un milliard et demi chaque année.