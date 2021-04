L'ex-patron de Bricorama ne reprendra pas les chantiers de Saint-Nazaire : qu'en pensent les salariés ?

Les chantiers de l'Atlantique resteront aux mains de l'Etat. Ce dernier, qui détient 80% de la capitale de la société, vient de refuser l'offre de Jean-Claude Bourrelier. Le fondateur de Bricorama souhaite en acquérir 40%. Une annonce qui rassure les ouvriers rencontrés ce mercredi matin aux abords des grilles. "C'est important que l'Etat garde quand même la main sur le chantier", explique l'un d'eux. Désormais, le gouvernement est le seul maître à bord. Une conclusion dans ce dossier qui dure plus de trois ans. A proximité, dans le quartier de Penhoet, on suit de très près la situation des chantiers. La construction navale est l'un des poumons économiques de la ville. Pour les habitants croisés dans la matinée, la présence de l'Etat est indispensable. "Il faut que ça reste français. Il ne faut pas envoyer notre patrimoine dans les pays étrangers ou quoi que ce soit", explique l'un deux. Au chantier, le carnet de commandes se remplit jusqu'en 2025. Et plus de 3 000 personnes y travaillent directement.