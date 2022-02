L'exceptionnel déménagement d'un trésor du Louvre

À sept heures du soir, dans la salle des Antiquités égyptienne du Louvre-Paris, un voyage à haut risque se prépare. Le Scribe accroupi, merveille de l’Egypte antique, chef-d’œuvre de l’humanité et porteur de 40 siècles d'histoire, se prépare à être transporté au musée du Louvre-Lens. Comme Mona-Lisa, son regard vous fixe et vous perce. La statue représente un érudit ayant vécu il y a plus de 4 500 ans, et le musée du Louvre a décidé de le prêter pendant un an à son antenne de Lens. Le Scribe accroupi est au Louvre depuis les années 1950 et n'a plus quitté la place depuis 1999. La fragilité du Scribe impose des conditions de transfert ultra-sécurisées. Le moindre mouvement ou une chute serait une tragédie patrimoniale. D'après Pauline Bulot, régisseuse des collections permanente, le meilleur moyen de s'assurer de la sécurité est la discrétion sur les opérations. Après quatre heures de route pour le Louvre-Lens, le Scribe arrive à destination, intact. Pendant un an à Lens, des milliers de visiteurs pourront admirer gratuitement son regard si intense. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, C.Souary