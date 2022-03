L’exode des réfugiés avec leurs animaux

C'est un phénomène auquel nous ne nous attendions pas. Dans la panique de la fuite, les Ukrainiens n'oublient jamais leurs animaux de compagnie. Certains chats voyagent groupés. Des maîtres portent leurs animaux malades, même encombrants, prêts à tout pour sauver ceux qui font partie intégrante de leur famille. Ils veulent traverser ensemble toutes les épreuves de la guerre, jusqu'à l'exil. Pourquoi un tel attachement viscéral pour ces réfugiés ? La réponse est évidente. Même âgés ou épuisés, les réfugiés sont prêts pour tous les sacrifices. "Hors de question de laisser nos chats sous les bombardements. On part tous ensemble ou on ne part pas", dit une réfugiée. Il n'est donc pas rare de voir dans les abris temporaires, des chats ou des chiens. La Croix-Rouge a même dû réagir en intégrant à ses convois humanitaires, des tonnes de matériels et de nourritures pour animaux. Des réseaux familiaux se sont même organisés pour permettre aux enfants qui ont perdu leurs animaux de compagnie, de les retrouver de l'autre côté de la frontière. TF1 | Reportage B. Christal, R. Roiné, C. Souary