L'extraordinaire décor de l'archipel de Göteborg en Suède

Le feu, la glace, le ciel incandescent, la mer frissonnante figée par le froid ... la côte-ouest de la Suède possède un décor extraordinaire de l'archipel de Göteborg. Il y a une vingtaine de petites îles, à seulement une demi-heure de ferry de la deuxième plus grande ville suédoise. Mais pour Ola Tuldall, comme pour tous les Insulaires, la ville et ses automobiles semblent bien loin. Sur l'île de Donsö se trouvent 1 400 âmes et autant de pétrolettes, bicyclettes et voiturettes. Ici, tout le monde se connaît. C'est une population de retraités et de pêcheurs. Ola, lui, a ouvert un restaurant sur l'île qui tourne uniquement au printemps et en été. Il y a 20 ans, il a fui la ville et Donsö, qui est devenu son refuge et la colline, son paradis secret. Se laisser glisser et apprécier le silence, c'est se satisfaire d'une vie en pleine nature. Un couple élève des agneaux dont les viandes auraient, paraît-il, un goût très proche de celui des pré-salés du Mont-Saint-Michel. Ils sont la quatrième génération de bergers sur l'île. Changer de vie, ils n'y ont jamais pensé. Puis, pêcher, ce n'est pas donné à tout le monde en ce moment, car les bateaux sont prisonniers de la glace.