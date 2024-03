L’extravagance des jardins de la Côte d’Azur

Ici, les mouettes sont chanceuses. D'un battement d'ailes, elles s'offrent un spectacle grandiose, un monde d'harmonie où la splendeur et l'exubérance sont les seules règles qui comptent. À hauteur d'homme, on se sent parfois tout petit au milieu de ces jardins fabuleux. Du vert émeraude au bleu saphir, plongé au cœur des joyaux de la Côte d'Azur. Le jour se lève sur le jardin exotique de Monaco. Une oasis de verdure au milieu d'une forêt d'immeubles. Le parc est actuellement en pleins travaux et fermé au public. Mais notre caméra a pu exceptionnellement s'inviter pour suivre l'une des opérations les plus délicates du chantier. Il s'agit du déplacement de ce cactus gigantesque : une Opuntia. Pierre-Louis Grange est chef jardinier, mais aujourd'hui, il devient chef de chantier. Si la plante a été équipée d'une telle armature, c'est qu'elle s'apprête à être soulevée par une grue. Finalement, la plante de plus d'une tonne s'envole dans le ciel de Monaco. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard, F. Fernandes