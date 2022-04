LGV : une commune de Gironde défigurée

Laurence vit tranquillement depuis 40 ans dans sa maison familiale, en pleine forêt du Sud Gironde. Son havre de paix risque prochainement d'être traversé par un TGV reliant Bordeaux à Toulouse. Cette ligne à grande vitesse veut permettre aux usagers de gagner une heure de trajet au risque de faire vivre un cauchemar à Laurence. Et elle est loin d'être la seule. De nombreuses propriétés pourraient être traversées par le train. Alors Bernos-Beaulac et d'autres communes voisines ont décidé de se dresser contre ce projet ferroviaire colossal qui risque de détériorer le milieu naturel. "L'aspect général de la commune va changer, donc ce que les Beaulacais sont venus chercher ici en tranquillité et en qualité de vie, ils vont le perdre forcément", déclare la maire. Création de viaduc, découpe des forêts... de quoi alimenter la colère des riverains. "Je me suis renseigné sur le bruit, ça va être atroce", "De nos jours, on veut toujours aller plus vite, pour gagner quoi ?", "Pourquoi faire une nouvelle ligne alors qu'il y en a une qu'on peut à moindre frais réhabiliter", lancent-ils. Les travaux devraient débuter en 2024, mais le chantier va durer des années. La LGV Bordeaux-Toulouse ne sera pas opérationnelle avant 2032. TF1 | Reportage A. Cazabonne, N. Forestier