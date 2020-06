L'Haÿ-les-Roses, la première roseraie du monde

Pour la première fois au monde, une roseraie a été créée aux portes de Paris en 1899. En 1914, le village de l'Haÿ a été rebaptisé L'Haÿ-les-Roses. Cette roseraie du Val-de-Marne, qui s'avère être la plus ancienne au monde, est un conservatoire à ciel ouvert. Elle reste une référence mondiale qui inspire de nombreux paysagistes. Dans ce parc entièrement consacré à cette fleur sont rassemblés 11 000 rosiers, de toutes les couleurs ou presque, avec des pétales aux multiples formes.