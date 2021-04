L'heure de la chasse aux frelons asiatiques est arrivée avec le retour de la douceur

Au début du printemps, c'est le même rituel pour Jean-Paul. Il installe ses pièges à frelons asiatiques avant que les reines créent leurs nouvelles ruches en avril. Le retraité veut protéger les abeilles des attaques des frelons asiatiques. Pour la fabrication, il faut compter deux bouteilles en plastique. Ce mardi, il en apporte gratuitement plusieurs dizaines au village de Saint-Gérand (Morbihan). "Sans les bénévoles, on ne pourrait pas avoir un champ d'action élargi", explique un responsable. Dans la commune, les pièges sont devenus une habitude. Loïc Marteil, président de l'Association Centre-Bretagne de sauvegarde des abeilles bretonnes, coordonne toutes les actions de défense pour les abeilles. Depuis cinq ans avec son association, il construit des pièges ou neutralise les nids. En 2020, il en a détruit plus de 1000. Sans cette mobilisation, les frelons asiatiques décimeraient les ruches. Les abeilles assurent 80% de la pollinisation de notre planète. Leur action est essentielle pour la floraison des fleurs et la pérennité des plantes.