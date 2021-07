L’heure de la fin des vacances a sonné pour certains juilletistes

A Cabourg (Calvados), c'est le dernier château de sable pour cette famille de la région parisienne. Pour profiter un maximum de leur dernier jour de vacances, ils ont fait sonner le réveil. "D'habitude, on ne vient pas le matin mais on est venu pour faire la journée complète", confie le père de famille. De son côté, Juliette, elle aussi, compte bien naviguer jusqu'à la dernière minute d'autant plus que ce vendredi, les conditions sont optimales. Avant de faire les valises, on s'accorde un moment de détente en famille. Après tout, les vacances d'été, ce n'est qu'une fois dans l'année. "Pour le dernier jour, on se fait plaisir. On se fait un petit déjeuner au bord de l'eau et on va se promener le long de la balade", lance une touriste. Dur dur aussi de quitter papi et mamie et de dire aurevoir aux activités des vacances. Mais avant de quitter Cabourg, il est impératif d'envoyer quelques cartes postales. Cela permet de "partager une pensée avec les proches et leur faire sentir qu'on pense à eux, qu'on leur ramène un peu de soleil", confie une passante. Alors, bonne route à ceux qui rentrent de vacances ce vendredi. On vous attend l'année prochaine.