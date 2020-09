Noirmoutier : la récolte de sel envoyée à la coopér

La récolte estivale de sel a été bonne sur l'île de Noirmoutier (Vendée). C'est désormais l'heure de l'apporter à la coopérative. Pour Anita et Joël Léauté, sauniers, ce n'est pas flagrant de prime abord, mais c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Ils disent au revoir à leur récolte et pour eux, c'est 20 tonnes de sel à évacuer en seulement quelques heures. Comment la récolte est-elle acheminée jusqu'à la coopérative ?