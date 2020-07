L'heure de la récolte pour l'ail rose de Lautrec

Lautrec, un village typique dans le Tarn, est renommé pour son célèbre ail rose. La récolte touche à sa fin, mais pour les 42 producteurs de la commune, un travail de longue haleine ne fait que commencer. Avant de voir ce célèbre condiment sur les étals, ils procèdent à un minutieux travail de tri et de séchage. Et après deux semaines au soleil minimum, on doit peler les têtes d'ail jusqu'à découvrir cette fameuse couleur rose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.