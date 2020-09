L'heure de la récolte pour le raisin chasselas

Gorgé de soleil, avec sa couleur or parsemée de fines taches, le chasselas de Moissac est fin prêt pour être récolté avec deux semaines d'avance. Cultivé sur les coteaux du Tarn-et-Garonne, il se récolte délicatement d'un coup de ciseaux. Les cueilleurs passent chaque jour dans les vignes pour ramasser les grappes les plus sucrées. De la récolte au conditionnement, il n'y a qu'un pas. C'est un travail manuel de longue haleine, mais incontournable pour conserver ce produit d'exception.