L'heure de la transhumance a sonné en Lozère

Après l'Ariège, la Lozère débute sa saison des transhumances. Au Mont Lozère, c'est à pied que les brebis et leurs bergers quittent la vallée pour rejoindre l'estive. Pendant huit heures de marche, les troupeaux sont surveillés de près. Crise sanitaire oblige, il n'y a pas de grande fête cette année, mais les habitants ont répondu présents. Air pur, soleil et convivialité sont au rendez-vous pour perpétuer la tradition.