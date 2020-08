L’heure des vendanges a sonné en Champagne

À cause du contexte sanitaire actuel, les vendanges en Champagne sont atypiques pour cette saison. Les saisonniers, qui sont moins nombreux que l'an dernier, doivent porter un masque ainsi que des gants malgré la chaleur et travailler à un mètre d'écart. La date des vendanges, qui ont commencé le 15 août dernier, est également exceptionnelle. En ce qui concerne le rendement imposé, il a été réduit à cause de la pandémie de coronavirus.