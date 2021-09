L'heure des vendanges en Moselle

Angelica Oury est soulagée. Elle a enfin pu commencer à vendanger ses vignes, près de Metz. Du pinot noir qui, comme tous les raisins, a bien souffert cette année des aléas climatiques. Avec Cédric, son mari originaire du Sud, ils ont repris les dix hectares de vignes plantés par le père d'Angelica aujourd'hui décédé. Lui aussi venait d'ailleurs. Les vins de Moselle sont composés de huit cépages différents, avec une dominante de raisins peu sucrés. C'est l'histoire de la famille Oury et celle de nombreux viticulteurs mosellans qui ont cru au renouveau d'un vin presque disparu dans les années 80. La Moselle était pourtant une terre viticole plus fertile que l'Alsace jusqu'à la Première Guerre mondiale. Des photos centenaires en témoignent. Aujourd'hui, ce sont les vins de seize vignerons qu'on peut retrouver dans certaines villes. C'est le cas à Ancy-sur-Moselle où Daniel Jotz les fait découvrir et les cuisine depuis 38 ans.